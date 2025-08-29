Preocupación en un pueblo de Ciudad Real por la desaparición de dos vecinos en tan solo tres días

La localidad de Argamasilla de Alba, en la provincia de Ciudad Real, se encuentra en estado de alerta y preocupación tras conocerse la desaparición de dos jóvenes del pueblo en apenas tres días.

El primero fue Adrián V.T., un chico de 18 años que fue visto por última vez el pasado domingo, 24 de agosto. Desde entonces, no hay rastro de su paradero.

Adrián mide 1,80 metros, pesa unos 60 kilos, y tiene los ojos marrones y el pelo castaño, corto y liso. Su desaparición fue difundida por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), que ha pedido colaboración ciudadana para localizarlo.

Solo tres días después, el 27 de agosto, desaparecía Yashira L.Á., otra joven de 23 años en el mismo municipio. En este caso, la chica fue vista por última vez en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, aunque reside en la citada localidad ciudadrealeña.

Yashira mide 1,55 metros, es de complexión delgada, tiene los ojos castaños y el pelo largo del mismo color.

Continúan las labores de búsqueda

Aunque las desapariciones ocurrieron en lugares distintos, el hecho de que ambas personas tengan relación con la misma localidad y hayan desaparecido con solo tres días de diferencia ha generado inquietud.

Desde el CNDES y los cuerpos de seguridad se continúa con las labores de búsqueda y se ruega que cualquier persona que pueda aportar información se ponga en contacto llamando al 112, 091, 092 o directamente con el Centro Nacional de Desaparecidos.

Las investigaciones continúan abiertas y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.