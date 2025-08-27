Buscan a Adrián, un joven de 18 años desaparecido en un pueblo de Ciudad Real

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio del Interior ha informado a través de sus redes sociales de la desaparición en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) de Adrián V.T.

El joven, de 18 años de edad, fue visto por última vez el pasado domingo, 24 de agosto, en la localidad. Desde entonces, no hay rastro de su paradero.

Adrián mide 1,80 metros y pesa alrededor de 60 kilos. Tiene los ojos marrones y el pelo castaño, corto y liso, tal y como ha informado el Centro Nacional de Desaparecidos a través de X (antiguo Twiter).

Desde el CNDES han pedido la colaboración ciudadana para encontrar a este chico, que continúa desaparecido después de 72 horas.

Cualquier persona que pueda tener alguna pista sobre su paradero, puede llamar al 112, al 091, al 092 o ponerse en contacto con el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior.