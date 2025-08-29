Buscan a una joven de 23 años desaparecida en un pueblo de Ciudad Real

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha alertado de una nueva desaparición en la localidad de Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

Se trata de Yashira L.Á., una joven de 23 años que fue vista por última vez el pasado 27 de agosto en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero.

Según la descripción facilitada por el CNDES, la chica mide 1,55 metros, es de complexión delgada, tiene los ojos castaños y el pelo largo del mismo color.

Las autoridades han activado los protocolos de búsqueda y han solicitado la colaboración ciudadana. Cualquier persona que pueda aportar información útil puede contactar a través de los teléfonos 112, 091, 092, o directamente con el Centro Nacional de Desaparecidos.

Esta desaparición se produce pocos días después de la de Adrián V.T., un joven de 18 años, también de Argamasilla de Alba, que fue visto por última vez el 24 de agosto y del que sigue sin saberse nada.