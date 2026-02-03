Desaparece una joven de 21 años en un pueblo de Toledo: piden ayuda para encontrarla

La Asociación SOS Desaparecidos ha alertado a través de redes sociales de la desaparición de Beatrice L. A., una joven de 21 años cuyo rastro se perdió el pasado sábado 31 de enero en la localidad de Argés (Toledo).

Según la información facilitada por la asociación, Beatrice mide 1,55 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y largo y ojos marrones. En el momento de su desaparición vestía pantalón vaquero negro, chaqueta marrón y botas altas negras.

Desde SOS Desaparecidos han solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizarla lo antes posible. Cualquier persona que pueda aportar información relevante o haya visto a la joven puede ponerse en contacto llamando al teléfono 868 286 726 o escribiendo al correo electrónico [email protected].