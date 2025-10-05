Buscan a un hombre desaparecido en Ciudad Real

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta urgente para localizar a Abdelmonim Z, un hombre de 45 años desaparecido el pasado 3 de septiembre de 2025 en la localidad de Almagasilla de Alba (Ciudad Real).

Según la información difundida por la asociación, Abdelmonim mide 1,80 metros, tiene pelo negro y ojos negros. Como señas particulares, presenta un tatuaje en el brazo derecho con la palabra “loli” y una cicatriz en la ceja bajo el ojo.

Familiares y amigos solicitan la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Cualquier persona que lo haya visto o pueda ofrecer datos útiles puede contactar con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico [email protected].

La desaparición ha generado gran preocupación en el entorno del desaparecido, y los equipos de búsqueda continúan trabajando en coordinación con las autoridades locales para encontrarlo cuanto antes.