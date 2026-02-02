Batalla interna en Puy du Fou España: querella criminal y disputa millonaria

El parque temático Puy du Fou España, ubicado en la provincia de Toledo, atraviesa un grave conflicto interno que ha saltado del consejo de administración a los tribunales. Según ha publicado en exclusiva El Confidencial, la compañía ha presentado una querella criminal contra su ya exconsejero delegado, Erwan de la Villéon, por presuntos delitos de administración desleal y malversación.

Tal y como describe el citado medio, Puy du Fou «está viviendo en primera persona las batallas que se representan en algunos de sus espectáculos», unas disputas que ahora se han trasladado a la cúpula directiva del proyecto.

La noticia se produce pese a que el parque cerró el último ejercicio con cifras récord. En palabras de El Confidencial, «fue un ejercicio récord, el mejor desde su apertura en 2019», con 1,72 millones de visitantes y unos ingresos cercanos a los 70 millones de euros. Aun así, la dirección decidió destituir a De la Villéon, considerado el principal impulsor del proyecto desde su arranque en 2016.

El directivo francés, afincado en España, fue quien logró los permisos necesarios para levantar la infraestructura y captar «230 millones de bancos y aseguradoras», según recoge la información. Su cese se produjo, además, «en plenas vacaciones de verano, en temporada alta», aunque la revocación oficial de sus poderes no se formalizó hasta el pasado 24 de diciembre.

Administración desleal y malversación

Tras no alcanzar un acuerdo para la rescisión del contrato, el conflicto se ha agravado. De acuerdo con El Confidencial, «Puy du Fou ha presentado ahora una querella criminal por administración desleal y malversación contra Erwan de la Villéon», mientras que el exCEO reclama más de dos millones de euros «por los derechos de propiedad intelectual de los espectáculos, porque considera que fueron creados directamente por él».

Desde la empresa han señalado al medio que la querella se presenta tras un análisis de la gestión del exdirectivo, aunque «no detallan qué supuestos delitos cometió el anterior ejecutivo». En paralelo, otras fuentes apuntan a que De la Villéon habría interpuesto una demanda contra el parque, si bien el departamento jurídico de la compañía asegura no haber recibido aún notificación alguna.

Relevo en la dirección

El relevo en la dirección lo ha asumido Olivier Strebelle, consejero delegado del grupo en Francia, en un momento clave para el futuro del parque. Tal y como recuerda El Confidencial, Puy du Fou ha recibido «cerca de 27 millones de euros en subvenciones a fondo perdido por parte del Gobierno regional de Castilla-La Mancha».

A ello se suma el proyecto para construir hoteles dentro del recinto, algo que inicialmente no estaba contemplado en el acuerdo con las autoridades regionales y locales, que apostaban por que los visitantes pernoctaran en la ciudad de Toledo. El nuevo establecimiento contará con unas 100 habitaciones y forma parte del plan para alcanzar los 100 millones de euros de ingresos anuales.

Desde la compañía sostienen que esta iniciativa no perjudicará al sector hostelero local, que el año pasado registró «670.000 pernoctaciones gracias a la actividad del parque». Mientras tanto, El Confidencial ha intentado obtener la versión de Erwan de la Villéon, aunque «el directivo no ha respondido ni a los mensajes ni a las llamadas».