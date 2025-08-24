Accidente en Puy du Fou Toledo: cinco heridos durante un espectáculo nocturno

Cinco personas resultaron heridas anoche en el parque temático Puy du Fou Toledo tras el vuelco de un coche de atrezo utilizado en una representación. El siniestro ocurrió alrededor de las 23:45 horas, según confirmó el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Los afectados, que formaban parte del elenco artístico del espectáculo, son un hombre de 32 años y cuatro mujeres de 26, 26, 27 y 36 años. Tras ser atendidos inicialmente por los equipos sanitarios en el propio recinto, fueron trasladados en dos ambulancias de urgencias al Hospital Universitario de Toledo. La Policía Nacional y la Policía Local también intervinieron en la zona para asegurar el perímetro y colaborar en la evacuación.

El parque Puy du Fou, inaugurado en Toledo en 2021, es la versión española del exitoso complejo francés creado en 1978 en el País del Loira. En sus más de 30 hectáreas recrea episodios históricos de España con espectáculos de gran formato, como El Sueño de Toledo o Cetrería de Reyes. Desde su apertura, el recinto ha recibido centenares de miles de visitantes y se ha consolidado como uno de los polos de atracción turística y cultural más destacados del país.

Aunque las circunstancias exactas del accidente están siendo investigadas, fuentes sanitarias señalan que los heridos fueron trasladados conscientes al hospital, a la espera de evolución.