Puy du Fou abre un gran proceso de selección: así puedes inscribirte para trabajar en el parque

Puy du Fou España ha puesto en marcha un nuevo proceso de selección de artistas de cara a su temporada 2026. El parque, conocido por sus espectáculos de gran formato que recrean episodios clave de la historia y la cultura española, busca incorporar a su equipo nuevos talentos capaces de emocionar al público desde el escenario.

Según explica Víctor Hugo Sangronis, gerente de espectáculos de Puy du Fou España, el objetivo es encontrar «talentos polivalentes, con ganas de aprender y capaces de emocionar al visitante a través de la danza, la interpretación, las acrobacias y el combate escénico». La esencia del proyecto se basa, asegura, en «emocionar con nuestro pasado, cultura y tradiciones».

Un proceso de selección distinto

Desde el equipo de Recursos Humanos de Puy du Fou España destacan que este proceso no es un casting convencional, sino una experiencia única en la que los aspirantes pueden mostrar sus habilidades en un ambiente cómodo y distendido.

«No es necesario ser un 10 en todas las disciplinas», señalan. «Para nosotros lo importante es reconocer en cada candidato sus fortalezas y habilidades. Una vez dentro del proyecto, todos los talentos reciben formación en diferentes áreas para seguir creciendo profesionalmente».

El proceso de selección se divide en varias fases. Tras un calentamiento inicial, los candidatos pasarán por un circuito de agilidad, combate y acrobacias, seguido de una prueba de danza y otra de interpretación. Los seleccionados en esta primera etapa accederán a una entrevista personal, donde conocerán en detalle el proyecto artístico y podrán resolver sus dudas.

Más allá de la técnica, el parque pone el acento en la actitud y la disposición para aprender.

«En Puy du Fou España, la formación es un pilar», explica Sangronis. «Hemos trabajado con bailarines que nunca habían empuñado una espada y hoy ejecutan combates de alto nivel; o con actores que, tras un tiempo de aprendizaje, se han convertido en excelentes bailarines. La clave está en la actitud».

Un proyecto en expansión

Con este nuevo casting, Puy du Fou España continúa ampliando su elenco artístico y reforzando su papel como referente cultural y turístico. Los nuevos talentos seleccionados se incorporarán a los espectáculos que cada año atraen a millones de visitantes y dan vida a algunos de los grandes héroes de la historia.

Los interesados pueden enviar su candidatura del 23 de octubre al 23 de noviembre a través de la página web oficial del parque.

El equipo de Recursos Humanos contactará posteriormente con los seleccionados para comunicarles el lugar y las fechas de los castings presenciales, que se celebrarán durante las primeras semanas de diciembre en Madrid y Toledo.