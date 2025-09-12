Trabajo con sueldo, alojamiento y comida: una conocida empresa busca personal (también en Toledo)

Los profesionales del sector turístico en Toledo tienen una nueva oportunidad para dar un giro a su carrera. Club Med, la reconocida cadena internacional especializada en vacaciones ‘todo incluido’ de alta gama, ha abierto una campaña de contratación con 600 vacantes en sus resorts europeos para la temporada de invierno, con especial atención a perfiles procedentes del sur de Europa, incluida España.

Aunque no se celebrarán jornadas de selección presenciales en Toledo, los candidatos interesados pueden acceder desde ya a todas las ofertas a través del sitio web oficial de la empresa. Las entrevistas presenciales se realizarán en ciudades como Gijón, Marbella, Sevilla o Valencia, pero el proceso de selección es totalmente online y accesible desde cualquier punto del país.

No hacen falta estudios

La campaña está dirigida tanto a personas con titulación como a quienes no cuentan con estudios universitarios, priorizando la experiencia, las habilidades personales y la motivación. Desde Club Med destacan que lo más importante es la actitud, la pasión por el trato con el cliente y la capacidad de adaptarse a un entorno multicultural.

Las vacantes se reparten en seis áreas principales: hostelería, cocina, alimentación y bebidas, soporte y ventas, deportes, cuidado infantil, bienestar y entretenimiento. Se necesitan recepcionistas, cocineros, camareros, monitores deportivos, personal de limpieza, asistentes de tienda y técnicos logísticos, entre otros, incluyendo 80 puestos para resorts de lujo dentro de la Club Med Exclusive Collection.

Posibilidades de crecimiento

Además del salario, los trabajadores seleccionados contarán con alojamiento, pensión completa, acceso a instalaciones deportivas y de ocio, formación continua y opciones reales de crecimiento dentro de los más de 70 resorts de la cadena en todo el mundo.

Para quienes viven en Toledo y buscan una experiencia laboral diferente, internacional y enriquecedora, esta convocatoria representa una oportunidad única.

Las ofertas ya están activas y se irán actualizando durante toda la temporada en www.ClubMedJobs.com.