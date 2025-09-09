Un pueblo de Toledo opta a ser capital de EscapadaRural 

EscapadaRural ha desvelado el listado de los diez municipios finalistas que optan a ser ‘Capital EscapadaRural 2025’, un premio con el que la plataforma quiere dar a conocer los pueblos de España que apuestan por el turismo rural.

Los candidatos de esta novena edición son los municipios de Ágreda (Soria), Friol (Lugo), Jerez de los Caballeros (Badajoz), Karrantza (Bizkaia), Navahermosa (Toledo), Tibi (Alicante), Trasmoz (Zaragoza), Valtierra (Navarra), Vielha (Lleida) y Zuheros (Córdoba).

La responsable de comunicación de EscapadaRural.com, Judith Monmany, ha señalado que con esta iniciativa quieren «abrir la puerta a más personas» para que conozcan estos municipios, que ofrecen «propuestas culturales, gastronómicas y naturales que se pueden disfrutar en cualquier época del año».

Desde su creación, la Capital EscapadaRural ha «puesto en el mapa» a 80 municipios de toda España, cumpliendo con su objetivo de ayudar a incrementar su visibilidad.

A lo largo de sus ocho ediciones, el certamen ha coronado como ganadores a Santa Eulalia de Oscos (Asturias, 2024), Campo Lameiro (Pontevedra, 2023), Cazorla (Jaén, 2022), Olvera (Cádiz, 2021), Potes (Cantabria, 2020), Santillana del Mar (Cantabria, 2019); Aínsa-Sobrarbe (Huesca, 2018) y Sigüenza (Guadalajara, 2017).