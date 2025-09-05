Una turista brasileña no se corta y dice lo que muchos piensan de Toledo: «Tiene muchas subidas y hace mucho calor»

Una turista brasileña ha compartido en redes sociales su experiencia en la histórica ciudad de Toledo, y sus palabras han resonado con fuerza entre los viajeros que ya han recorrido las empinadas calles de la capital castellanomanchega y que han sufrido con sus temperaturas intensas.

La chica (@daily.gabmarcon) ha publicado un vídeo en Instagram en el que detalla su paso por la ciudad durante un tour guiado de 9 horas. Aunque destaca la belleza medieval de Toledo y la riqueza histórica que ofrece, no se guarda otras impresiones más negativas: «Hacía mucho calor, casi desesperante», ha escrito en mayúsculas, sin rodeos.

Y no ha sido lo único. En un momento del relato, ha añadido: «Tiene muchas subidas, escaleras… Ideal para ir con ropa y zapatos cómodos». Una frase que resume lo que muchos turistas sienten al caminar por las empedradas y empinadas calles toledanas en pleno verano.

También destaca lo positivo

A pesar de las quejas por el calor y el esfuerzo físico que exige la ciudad, la turista también ha compartido aspectos positivos de su visita. Ha elogiado la arquitectura medieval y la riqueza artesanal, y ha recomendado comer en el restaurante El Trébol, donde probó las famosas carcamusas.

Curiosamente, decidió no visitar iglesias ni museos, comentando que «no es nuestro estilo», pero ha admitido que otros viajeros le dijeron que valía mucho la pena.

«El recorrido en general fue una experiencia muy enriquecedora, la ciudad está llena de historia y aprendimos mucho», ha concluido.