Tragedia en un pueblo de Toledo

Un varón de 25 años ha perdido la vida tras salirse de la vía el turismo en el que viajaba y dar varias vueltas de campana en la localidad toledana de Sonseca. En el siniestro también resultó herido otro varón de 31 años.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergtencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que el accidente tuvo lugar a las 23.18 de este pasado miércoles, en la calle Ciruelos de Sonseca.

Hasta ese lugar se trasladaron una UVI para atender al joven de 25 años, que falleció allí, médico de urgencias y una amabulancia de soporte vital, que trasladó al herido al Hospital Universitario de Toledo. En el operativo también participó Guardia Civil.