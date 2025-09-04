El pueblo de Toledo donde se come muy bien y que casi nadie conoce: «Mezcla tradición y modernidad»

Castilla-La Mancha es una región con una riqueza turística que va mucho más allá de sus paisajes y patrimonio histórico. En los últimos años, la gastronomía se ha consolidado como uno de sus principales atractivos, atrayendo a numerosos visitantes de todos los rincones de España.

Aunque son numerosos los municipios castellanomanchegos ya consolidados como destinos gastronómicos, existen otros menos conocidos que también ofrecen propuestas culinarias de alto nivel.

Con el objetivo de poner en valor estos enclaves, la revista National Geographic ha publicado recientemente un listado con varios pueblos «desconocidos» de la región donde, aseguran, «se come muy bien».

Entre los seleccionados se encuentran cinco localidades repartidas por la comunidad autónoma, dos en la provincia de Albacete, una en Cuenca, una en Guadalajara y una en Toledo.

Malpica de Tajo

En la provincia de Toledo, el pueblo destacado es Malpica de Tajo. Conocido por su castillo del siglo XIV y su emblemático puente sobre el río Tajo, este municipio se ha ganado un lugar en el listado por su creciente oferta gastronómica.

El restaurante Los Trujis ha sido señalado por National Geographic como uno de los grandes atractivos culinarios de la localidad. Su cocina, a cargo de chef Pedro Trujillo, combina la tradición manchega con toques de autor y una firme apuesta por el producto local y de temporada.

«Los Trujis aúna tradición y modernidad en un enclave único, donde la cocina de temporada se mezcla con la experimentación sin perder de vista las raíces familiares», destaca la publicación.