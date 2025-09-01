El pueblo de Toledo próximo a Madrid donde hay casas por 30.000 euros: un sitio tranquilo con todos los servicios 

Comprar una vivienda hoy en día no es fácil, sobre todo en ciudades como Madrid, donde los precios no dejan de subir y el metro cuadrado ya supera 5.700 euros de media. Sin embargo, hay municipios cerca donde adquirir un inmueble es mucho más asequible.

Es el caso de El Casar de Escalona, una localidad perteneciente a Toledo donde se ofertan casas a precios muy económicos. Este pueblo es uno de los más baratos de la provincia para vivir y está situado a una hora de Madrid, por lo que es una buena opción para aquellos que quieren estar cerca de la capital.

Según los datos más recientes del portal inmobiliario Idealista, correspondientes a julio de 2025, el precio medio de la vivienda en El Casar de Escalona se sitúa en 651 euros por metro cuadrado.

El inmueble en venta más barato de este municipio, ubicado a poco más de media hora de Toledo, cuesta 30.000 euros y es un piso de 41 metros cuadrados con una habitación. También hay casas de 150 metros cuadrados por 40.000 euros.

Sobre El Casar de Escalona

El Casar de Escalona cuenta con una población de 2.100 habitantes y está situado en la comarca de Torrijos. Linda con los términos municipales de Nombela, Hormigos, Otero y Los Cerralbos.

Esta localidad comenzó a repoblarse tras la reconquista, a mediados del siglo XII. En un principio se denominaba El Casar de Alberche, pero pasó a llamarse El Casar de Escalona cuando empezó a formar parte del Señorío de Escalona. En 1634, Felipe IV le otorgó el título de villa.

Se trata, sin duda, de un municipio que combina tranquilidad con todos los servicios básicos necesarios, como colegios, consultorio médico y supermercados.