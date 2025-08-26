Albacete se proyecta en el corazón de Madrid con su campaña turística ‘Es vida, mucha vida’

El alcalde Manuel Serrano ha presentado la novedosa campaña de promoción turística de nuestra ciudad impulsada por el Ayuntamiento que ya es una realidad en el centro de Madrid, bajo el lema ‘Albacete es vida, mucha vida’, junto a la concejala de Turismo, Rosa González de la Aleja, asegurando que “no somos tierra de paso, sino un destino en sí mismo por los muchos y variados atractivos turísticos de calidad con los que contamos durante todo el año”.

En la madrileña Plaza Callao, el alcalde ha explicado que el objetivo principal es atraer turistas a nuestra ciudad a través de esta potente campaña de promoción, consistente en la proyección de un spot de 10 segundos de duración, cada cinco minutos, en un circuito de 15 pantallas y marquesinas digitales publicitarias distribuidas en cuatro emplazamientos del entorno de la Gran Vía de Madrid, desde Callao hasta Plaza de España, contando de este modo con más de 460 metros cuadrados de superficie expositiva y un total de 17.640 spots en la semana que dura.

Concretamente, la ciudad de Albacete mostrará sus encantos en grandes pantallas ubicadas en lugares tan reconocibles como Callao y Gran Vía, así como privilegiados como en el Teatro Lope de Vega, el Coliseum y el Rialto.

Manuel Serrano ha puesto en valor la magnífica oportunidad estratégica de promoción en un entorno de alta visibilidad y de éxito dentro del turismo cultural, como es la Gran Vía, con el que cuenta esta campaña, asegurando que la infinidad de encantos con los que cuenta nuestra ciudad no solo llegará a los madrileños, sino también a los millones de visitantes que se dan cita a diario en la capital de España.

Manuel Serrano ha puesto en valor la importante oferta cultural, musical y deportiva con la que contamos en nuestra ciudad durante todo el año, así como nuestro rico patrimonio, destacando el Museo de la Cuchillería, el Teatro Circo, y nuestro Pasaje de Lodares, cuyo proyecto acaba de cumplir cien años, sin olvidar nuestras tradiciones, nuestra elevada calidad de vida, nuestra gastronomía y el carácter acogedor de los albaceteños y albaceteñas, como grandes embajadores de Albacete.

Según ha señalado el alcalde, otro de los grandes atractivos de nuestra ciudad es que somos un nudo de comunicaciones magníficamente interconectado por carrera y ferrocarril y además contamos con un entorno natural destacado, recordando que acabamos de incorporar el Camino Natural del Canal de María Cristina a las rutas de pasaportes de caminos naturales.

En opinión de Manuel Serrano, “lo tenemos todo para convertirnos en un gran destino turístico de interior y solo nos falta creérnoslo y decírselo al mundo entero”, explicando que “éste es el objetivo que perseguimos desde el Ayuntamiento, conscientes de la importancia que tiene el turismo a la hora de situarnos en el mapa turístico nacional, reforzar sectores estratégicos para nuestra economía, como el comercio y la hostelería y, en definitiva, seguir hacia un futuro mejor y con más oportunidades”.

Además de esta campaña, el alcalde ha recordado que el Equipo de Gobierno está inmerso en numerosas acciones para impulsar nuestro turismo y consolidar la Marca Albacete, recordando que ya ha firmado convenios de promoción con Murcia, Alicante y Madrid, estando previstas otras iniciativas en más ciudades de España que se anunciarán en los próximos días, sin olvidar que nuestra Feria, declarada de Interés Turístico Internacional, está muy presente en las oficinas de Turismo de Madrid y en la de Castilla-La Mancha en la madrileña Gran Vía.