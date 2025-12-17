Piden ayuda para encontrar a una mujer de 36 años desaparecida en Ciudad Real

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha activado una alerta por la desaparición de Isabel D. Z., una mujer de 36 años cuyo paradero se desconoce desde este martes 16 de diciembre, cuando fue vista por última vez en Ciudad Real.

Según los datos facilitados por el CNDES, Isabel mide 1,60 metros, pesa 60 kilos, tiene ojos marrones y pelo castaño. En el momento de su desaparición vestía un jersey rosa de cuello alto y pantalón vaquero azul. Además, necesita medicación y se desplaza en silla de ruedas, circunstancias que han incrementado la preocupación por su estado.

Desde el Ministerio del Interior se ha solicitado la colaboración ciudadana para facilitar su localización. Las autoridades recuerdan que cualquier información que pueda resultar útil debe comunicarse de inmediato a los servicios de emergencia (112), a la Policía Nacional (091), a la Policía Local (092) o directamente al Centro Nacional de Desaparecidos.