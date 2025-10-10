Buscan a una menor de 16 años desaparecida en este municipio de Toledo

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha informado a través de sus redes sociales de la desaparición en Illescas (Toledo) de Ikram B.

La joven, una menor de 16 años, fue vista por última vez este jueves, 9 de octubre, en la localidad. Desde entonces, no hay rastro de su paradero.

Según la descripción facilitada por el CNDES, Ikram mide 1,60 metros y pesa 45 kilos. Tiene los ojos marrones y el pelo castaño, largo y liso, tal y como ha informado el Centro Nacional de Desaparecidos a través de X (antiguo Twiter).

Las autoridades han activado los protocolos de búsqueda y han solicitado la colaboración ciudadana. Cualquier persona que pueda aportar información útil puede contactar a través de los teléfonos 112, 091, 092, o directamente con el Centro Nacional de Desaparecidos.