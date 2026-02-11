Talavera suspende el Carnaval, San Valentín y la romería de Santa Apolonia: los detalles

La edil de Comercio y Festejos, María Pilar Guerrero, ha avanzado la suspensión de todas las actividades programadas para este fin de semana relacionadas con la fiesta de Carnaval, San Valentín y la tradicional romería de Santa Apolonia, en solidaridad con los vecinos afectados por las inundaciones así como por las condiciones meteorológicas adversas.

Guerrero ha explicado que con la situación «complicada» que atraviesa nuestra ciudad debido a las intensas lluvias, que han provocado inundaciones en varias zonas de Talavera y dificultades para muchos ciudadanos, se ha tomado la decisión de suspender las celebraciones previstas con el fin de priorizar la seguridad y el bienestar de la población, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Entre los eventos cancelados se encuentran: el desfile escolar de Carnaval del viernes 13 de febrero, el flashmob de baile urbano y la actuación de la chirigota del sábado 14 de febrero, y la tradicional romería de Santa Apolonia del domingo 15 de febrero.

La edil ha expresado su apoyo a todas las personas y familias que están viviendo momentos complicados como consecuencia del temporal, y ha remarcado la importancia de mantener la unidad y la solidaridad del conjunto de la ciudad para superar juntos esta situación adversa.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se informará próximamente sobre la reprogramación de aquellos actos que sea posible retomar en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y de la situación de seguridad pública, garantizando en todo momento la protección de vecinos, participantes y visitantes.