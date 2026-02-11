Rescate a contrarreloj en Ocaña: la Guardia Civil fuerza la entrada y salva la vida a un hombre

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Ocaña auxiliaron el pasado domingo 8 de febrero, a un varón de 61 años tras ser localizado inconsciente en su domicilio de la localidad toledana de Ocaña.

Los hechos se iniciaron cuando varios familiares acudieron a las dependencias oficiales de la Guardia Civil de Ocaña para alertar de la posible desaparición de su hermano, quien vive solo y necesita asistencia debido a diversas patologías médicas y problemas de movilidad. Antes de solicitar ayuda, los familiares habían tratado de localizarlo en los lugares que frecuenta habitualmente, sin obtener noticias de él desde hacía varios días.

Ante esta situación, una patrulla del Puesto de Ocaña se desplazó de manera inmediata al domicilio indicado para realizar gestiones de comprobación y localización, contactando con vecinos de la zona. Tras reiteradas llamadas a la vivienda sin obtener respuesta, los agentes consiguieron acceder al patio interior comunitario, realizando una inspección visual a través de las ventanas, localizando en el interior del dormitorio a un varón tendido en la cama, con evidentes signos de dificultad respiratoria y sin reaccionar a las reiteradas llamadas de los agentes.

Ante la falta de respuesta y dada la existencia de un peligro grave e inminente para su vida, los agentes, actuando conforme al deber legal de auxilio, procedieron a la apertura forzosa de la puerta para prestarle asistencia inmediata.

Una vez en el interior comprobaron que la persona se encontraba inconsciente, con el pulso débil. De forma urgente se activaron los servicios de emergencias, desplazándose al domicilio una ambulancia medicalizada, para trasladar al varón hasta el helipuerto de la localidad, donde un helicóptero sanitario realizó la evacuación urgente hasta el Hospital Universitario de Toledo, donde permanece hospitalizado.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía Local de Ocaña, que colaboraron en las labores de apoyo y facilitaron el traslado sanitario.

La Guardia Civil reafirma, una vez más, su vocación permanente de servicio público, su compromiso con la protección de los ciudadanos y la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para garantizar la seguridad y el bienestar común.

Se agradece a los ciudadanos su colaboración y se recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.