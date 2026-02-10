Toledo presume de campeones: Cedillo recibe a los tres artífices del regreso de España al trono europeo del fútbol sala

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, acompañada por la diputada de Deportes, Pilar Martín, ha recibido en audiencia institucional a los tres toledanos que forman parte de la selección española de fútbol sala que acaba de proclamarse campeona de la Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA en el Arena Stožice de Liubliana, logrando el octavo título continental para España diez años después del anterior.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de la institución provincial, Cedillo ha felicitado personalmente a Jesús Velasco, seleccionador nacional; a Enrique «Chicho» Ibáñez, preparador físico; y a Jesús Gordillo, pívot de la selección, destacando que «habéis devuelto a España al lugar que merece en el fútbol sala europeo y lo habéis hecho con trabajo, talento y compromiso».

La presidenta ha subrayado que «para la provincia de Toledo es un orgullo contar con profesionales que han llevado nuestro nombre a lo más alto del deporte internacional».

Concepción Cedillo ha puesto en valor las trayectorias deportivas de los tres protagonistas, ligadas durante toda su vida a la élite del fútbol sala nacional e internacional, y especialmente a la selección española en los últimos años.

«Este título es la recompensa a una carrera de esfuerzo constante y a una manera ejemplar de entender el deporte», ha señalado Cedillo, quien también les ha deseado «mucha suerte en el futuro y nuevos éxitos que seguiremos celebrando desde Toledo».

Cedillo ha reiterado el compromiso de la Diputación de Toledo con el deporte como herramienta de cohesión social y de proyección de la provincia, subrayando la importancia de apoyar tanto al deporte base como a quienes, con su trayectoria, se convierten en referentes para las nuevas generaciones.

Trayectorias ligadas a la élite del fútbol sala

Jesús Velasco es el actual entrenador de la selección española desde 2024 y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en clubes como Movistar Inter FS y el FC Barcelona, con los que ha conquistado títulos europeos.

Por su parte, Enrique «Chicho» Ibáñez se incorporó al cuerpo técnico de la selección tras catorce años en el Movistar Inter FS, y en su palmarés figuran campeonatos de Europa con clubes como el Dinamo de Moscú y el propio Inter, además de un campeonato asiático con la selección japonesa.

Jesús Gordillo, pívot internacional, milita actualmente en el MFK Tyumen de Rusia y anteriormente formó parte del Islas Baleares Palma, equipo con el que logró la UEFA Futsal Champions League tres veces consecutivas (2023, 2024, 2025). Su carrera incluye también su paso por las selecciones inferiores y la conquista de títulos internacionales de máximo nivel.

Un campeonato europeo con sedes en varios países

La Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA se ha disputado en cuatro sedes europeas, dos en Liubliana, una en Riga y otra en Kaunas, y ha supuesto el regreso de España al primer escalón continental tras una década sin títulos, además de frenar el intento de Portugal de lograr su tercera corona consecutiva.La recepción institucional celebrada en la Diputación de Toledo se suma a los reconocimientos recibidos por la selección española tras este éxito, reforzando el vínculo entre la provincia y el deporte de alto nivel.