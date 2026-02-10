Se queda atrapada en su coche por la riada en Toledo: los bomberos rescatan a una mujer

10 febrero, 2026
Una mujer de 56 años de edad ha tenido que ser rescatada por los bomberos este martes tras quedar atrapada en su coche por la crecida del nivel del agua en la calle Real, a la altura del arroyo Tamujoso de la localidad toledana de Belvís de la Jara.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 13.08 horas.

La mujer no ha precisado atención médica ni traslado a ningún centro sanitario. Además de los bomberos de Belvís de la Jara, al lugar ha acudido la Guardia Civil, la Policía Local y un médico del centro de salud del municipio.

