Operación “Black Sloth”: cae en Toledo una banda que asaltaba camiones

El Área de investigación de la Guardia Civil de Seseña, en el marco de la operación ‘Black Sloth’, ha detenido a cuatro hombres y dos mujeres por pertenecientes a un grupo criminal que robaba en el interior de remolques y semirremolques de camiones estacionados en las inmediaciones de centros logísticos o en vías de servicio situadas en las localidades toledanas de Seseña, Esquivias, Borox y Yeles.

Según informa el instituto armado, la operación comenzó a raíz de las denuncias interpuestas por este tipo de sucesos. Durante la misma, se pudo confirmar la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada, con un claro reparto de funciones, planificación previa, buena movilidad geográfica siendo conocedores perfectamente de la zona de actuación, en carreteras adyacentes para la huida, y el centro logístico de almacenaje, tanto de lo sustraído hasta ser vendido en el mercado negro, como de la ropa y herramientas que utilizaban para llevar a cabo sus cometidos.

Tras las labores de investigación se pudo comprobar cómo los autores forzaban las puertas, cortaban las lonas o rompían los sellos de seguridad de los camiones, sustraían la mercancía y la trasladaban en furgonetas o turismos aprovechando el descanso de los conductores.

En la primera fase de la operación se detuvo a tres personas por delito de robo con fuerza en el interior de dos camiones en las localidades de Seseña y Tembleque recuperándose toda la mercancía sustraída.

En una segunda fase de la operación, otras tres personas fueron detenidas por los mismos delitos en las localidades de Seseña y Yeles consiguiendo desarticular la organización.

Con esta investigación la Guardia Civil ha logrado detener a un total de seis personas por delito de pertenencia a grupo criminal y nueve delitos de robo con fuerza en el interior de camiones que operaban en las localidades de Seseña, Esquivias, Borox y Yeles recuperando mercancía valorada en más de 40.000 euros.