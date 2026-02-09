La fortuna ha hecho parada en la provincia de Toledo: gran premio de la Bonoloto

La fortuna ha hecho parada en la provincia de Toledo. El sorteo de la Bonoloto ha dejado un único boleto acertante de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), validado en el Despacho Receptor nº 77.735 de Ontígola, ubicado en calle Fragua, 28, según la información facilitada sobre el resultado del sorteo.

La combinación ganadora del sorteo correspondió a una serie de números (47, 07, 38, 40, 26 y 44) complementario: 20 y reintegro: 4, en una jornada en la que la recaudación total ascendió a 2.533.924,50 euros, reflejando un elevado nivel de participación y no ha habido ningún acertante de Primera Categoría, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.000.000,00 de euros.

El boleto premiado, sellado en este despacho receptor de Ontígola, se convierte así en el único ganador de Segunda Categoría, un hecho que suele aumentar la expectación en la localidad y su entorno, a la espera de que el afortunado —o afortunada— formalice los trámites de cobro dentro de los plazos establecidos.

La Segunda Categoría de la Bonoloto premia a quienes aciertan cinco números de la combinación principal más el Complementario, un resultado que, sin alcanzar el premio máximo, se sitúa entre los más relevantes del sorteo.