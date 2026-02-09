La Diputación de Toledo impulsa el turismo rural con dos autobuses que recorrerán la provincia como oficinas móviles

La Diputación Provincial de Toledo ha dado un nuevo paso en su estrategia turística con la incorporación de dos autobuses que se transformarán en oficinas móviles de información y promoción turística, una iniciativa pionera que permitirá acercar los recursos turísticos de la provincia a todos los rincones del territorio, especialmente a los municipios más despoblados o alejados de los grandes núcleos urbanos.

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, acompañada por el diputado de Cooperación y vicepresidente primero Jesús Guerrero, y el diputado de Contratación y Patrimonio, José Eugenio del Castillo, ha recibido hoy estos dos vehículos de manos del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, y de Alfonso Sánchez, director-gerente de la EMT en las instalaciones del Centro de Operaciones de EMT Madrid en Sanchinarro.

«Son autobuses para poder llevar el turismo a la provincia de Toledo, que cuenta con numerosos pueblos muy pequeños alejados de la provincia, y lo que pretendemos con estos autobuses es que hagan la función de oficinas de turismo itinerantes, para que la realidad del turismo sea para toda la provincia, especialmente para esos pueblos tan pequeños como digo, para esa España de las oportunidades que me gusta decir, y sin duda alguna, también de revitalizar nuestras comarcas y revitalizar nuestra provincia. Por tanto, mi agradecimiento nuevamente al Ayuntamiento de Madrid, por haber enajenado estos dos autobuses y poder disfrutar en la provincia de Toledo de esas oficinas itinerantes de turismo», ha subrayado Cedillo.

También, a respuestas de los periodistas, la presidenta de la Diputación, ha confirmado que «ahora tendrán que pasar por el taller para colocarles unos vinilos que los identifique y resalten el éxito del proyecto «12 meses, 12 castillos, 12 experiencias», además de contar en su interior con mostradores de atención al público y puertas abiertas para atender a todos los visitantes».

Una inversión para un turismo más cercano y accesible

La adquisición de estos dos autobuses de gas natural comprimido, con una inversión de 30.250 euros IVA incluido, se enmarca en la estrategia turística global de la Diputación de Toledo, presentada por la presidenta en la última edición de FITUR, donde se apostó de forma decidida por un modelo de turismo sostenible, equilibrado y vertebrador del territorio.

Los vehículos, de 9,5 metros de longitud serán adaptados para funcionar como auténticos stands móviles, dotados de tecnología y espacios dinámicos, al servicio de los ayuntamientos de la provincia. De este modo, la Diputación pone a disposición de los municipios una herramienta innovadora para promocionar rutas culturales, patrimonio histórico, gastronomía, fiestas de interés y eventos deportivos o de ocio.

Por consiguiente el Gobierno de la presidenta Cedillo cumple con uno de sus compromisos con la «España de las oportunidades», fomentando objetivos de desarrollo económico, promoción turística y mejora de la calidad de vida en el medio rural.

Se trata por tanto del comienzo de la ejecución de uno de los ejes clave de esta estrategia turística, ya que con estas oficinas móviles, la Diputación de Toledo garantiza que la promoción turística llegue a todos los municipios, independientemente de su tamaño o capacidad de difusión, contribuyendo de manera eficaz a la lucha contra la despoblación y al fortalecimiento de la identidad provincial.

Esta actuación refleja una gestión eficaz y responsable de los recursos públicos, alineada con los objetivos de desarrollo económico, promoción turística y mejora de la calidad de vida en el medio rural, consolidando a la Diputación de Toledo como una institución comprometida con el equilibrio territorial y el futuro de la provincia.