Denuncian que la empresa concesionaria del servicio de limpieza del Hospital de Toledo ha «ido a quitar derechos a las personas trabajadoras»

CCOO ha denunciado que la empresa concesionaria del servicio de limpieza del Hospital de Toledo ha «ido a quitar derechos a las personas trabajadoras» desde que logró la adjudicación del servicio, una situación que ha asegurado que ha denunciado en varias ocasiones ante la Inspección de Trabajo.

En un comunicado de prensa, CCOO ha indicado que la plantilla la forman unas 140 personas, en su mayoría mujeres, y ha informado de que en este momento más de cuarenta se encuentran en situación de baja laboral, «sin que la empresa sustituya a estas personas», y ha advertido de que tampoco se están cubriendo las bajas por jubilación.

Así, CCOO ha denunciado que son los propios trabajadores quienes tienen que suplir esta falta de personal, con una sobrecarga de trabajo, ya que tienen que tienen que asumir las tareas de limpieza de varias plantas y se dan casos en los que se limpia la planta con enfermos de covid y a continuación la de trasplantes, con el riesgo de contaminación existente.

La representación sindical de CCOO en el Comité de empresa ha denunciado que tanto el Sescam como su Servicio de Prevención y la concesionaria «conocen y consienten ésta y el resto de problemáticas», pero han lamentado que no se adoptan medidas para solventarlas.

También ha denunciado que no se están entregando uniformes a las personas trabajadoras y han indicado que aunque la empresa está obligada a dar dos uniformes al año, no se está haciendo pese al deterioro de los mismos.

Además, ha asegurado que a las personas trabajadoras nuevas, a las contratadas en el Hospital Universitario de Toledo, se les están dando uniformes usados, que ellas mismas tienen que ocuparse de arreglar, y que en el caso de los Equipos de Protección Individual (EPI), «se está diciendo a las personas trabajadoras que piden guantes que entreguen los usados».

También han denunciado la diferenciación que se hace entre la plantilla que proviene del Hospital Virgen de la Salud y la que se ha contratado ya en el Hospital Universitario de Toledo, y ha sostenido que esta última recibe “amenazas con la finalización de sus contratos para que realicen determinadas tareas, algunas de ellas que no se corresponden con su categoría como quitar cortinas, hacer camas, lavar los zuecos de quirófano, limpiar trapos de cocina o retirar mobiliario”.

Asimismo, ha criticado también que la empresa ha cambiado «de forma unilateral» los turnos de desayuno y también se han producido cambios en los días de asuntos propios por la decisión unilateral de la empresa adjudicataria sin contar en ningún caso con el Comité de empresa.