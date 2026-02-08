Pendientes del temporal para volver a sus casas las 20 familias desalojadas en esta zona de Toledo

Las 20 familias de Escalona (Toledo) que fueron desalojadas el viernes a causa de la crecida del río Alberche están pendientes de la evolución del temporal y de las próximas precipitaciones para poder volver a sus casas.

En declaraciones a EFE, el alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha explicado que el Alberche a su paso por la localidad registra 200 metros cúbicos por segundo y que este fue el motivo por el que se decidió el desalojo de la veintena de familias que viven muy próximas al río.

Gutierrez ha detallado que «no se sabe cuándo van a poder volver a sus hogares» porque el río no está bajando su nivel y, con las previsiones de precipitaciones, se espera que el desembalse se mantenga al mismo ritmo que ahora.

En este sentido, ha apuntado que las familias desalojadas se encuentran en viviendas de familiares y amigos y que los ánimos de los afectados son de más «tranquilidad» respecto a las inundaciones del año pasado, que fueron «más abruptas e inesperadas».

Ha recordado que el año pasado el Alberche a su paso por Escalona llevaba un caudal de 450 metros cúbicos por segundo, «más del doble» que en la actualidad, al tiempo que ha puesto en valor el «gran trabajo de limpieza y desbroce» en las zonas aledañas al río, lo que permite que pueda almacenar muchos más litros que el año pasado, cuando más de 100 viviendas fueron desalojadas.