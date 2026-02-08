La Diputación de Toledo lanza una gran campaña de donación de plantas en la provincia

La Diputación de Toledo ha puesto en marcha una nueva campaña de donación de plantas procedentes del Vivero Educativo Taxus, con el reparto gratuito de unos 25.000 ejemplares de árboles y arbustos para pueblos, centros educativos y asociaciones.

Según ha informado la institución en nota de prensa, los destinatarios serán ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (Eatim), centros educativos, instituciones y asociaciones de la provincia que habían solicitado ejemplares para sus proyectos de reforestación y mejora de espacios verdes.

Foto: Donación de plantas/ Diputación de Toledo

En concreto, la campaña llegará a las 227 entidades que han solicitado el servicio con el objetivo de fomentar la participación de las entidades beneficiarias y de la ciudadanía en general, integrándose muchas de las plantaciones en actividades comunitarias y acciones formativas.

Las plantas se están distribuyendo desde diciembre de 2025 hasta este mes de febrero, para poder aprovechar así la época óptima para la plantación, destinándose a reforestar terrenos de propiedad pública, parques municipales, zonas ajardinadas y patios escolares.

Las miles de plantas se distribuyen entre todas las solicitudes presentadas de acuerdo con la producción del vivero, con la cantidad solicitada y con las características ambientales de la zona.

La Diputación entre ejemplares de hasta tres años, a raíz desnuda, en envase o en bandeja forestal, adaptados a las necesidades de cada especie.

Entre las variedades más demandadas figuran las aromáticas como lavanda o romero, si bien hay hasta 28 especies diferentes disponibles entre las que destacan encinas, coscojas, adelfas, teucrium o almeces.