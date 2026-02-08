Inundaciones en Talavera de la Reina: hay una decena de calles cortadas por las fuertes lluvias

La situación de Talavera de la Reina (Toledo) continúa siendo este domingo «complicada» por las fuertes lluvias registradas en los últimos días, que han provocado el corte de hasta una decena de calles de la ciudad por las inundaciones y el cierre de los parques.

Así lo ha trasladado el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, durante la reunión del Centro de Coordinación de Operaciones Municipal (Cecopal), que se ha reunido de nuevo este domingo para abordar la evolución del temporal, según ha informado el Ayuntamiento de Talavera en nota de prensa.

Foto: Calles inundadas en Talavera de la Reina/ Manu Reino

En concreto, las calles que permanecen cortadas son calle San Martín, calle Mula con callejón Ideal, calle Bancaleros, calle Cristo en sentido Portiña de Salvador, desde la calle Luis Jiménez hasta la calle San Clemente sentido Badajoz; y, desde la noche de este sábado, la calle El Carmen, calle Campana y Plaza San Andrés.

Foto: Calles inundadas en Talavera de la Reina/ Manu Reino

Además, también permanecen cerrados todos los parques municipales y la Policía Local procederá a reforzar la señalización y las cintas perimetrales, por lo que el Consistorio ha solicitando a la ciudadanía que no acceda a los parques bajo ningún concepto.

Foto: Vista de la localidad de Talavera de la Reina (Toledo) EFE/Manu Reino

Gregorio ha señalado que la ciudad continúa en una situación «complicada» y ha recalcado que «todos los recursos municipales y de emergencia están plenamente activados y coordinados, trabajando sin descanso para garantizar la seguridad de los vecinos», al tiempo que ha pedido «máxima prudencia y responsabilidad ciudadana en un momento que requiere la colaboración de todos».

Foto: Calles inundadas en Talavera de la Reina/ Manu Reino

El Ayuntamiento también ha avanzado que, a partir de este lunes, quedará exento de pago el estacionamiento regulado (zona azul) en toda la ciudad hasta el miércoles, y que se ha habilitado el aparcamiento del polideportivo José Ángel de Jesús Encinas (JAJE) para los vehículos de los vecinos afectados de la zona.

Incorporación de medios del Infocam

Por otro lado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha informado en un comunicado de que a las 18:00 horas de este sábado se hizo efectiva la solicitud al Servicio de Emergencias del 112 para incorporar medios del Plan de Incendios Forestales (Infocam) en las labores de trabajo que se llevan a cabo en Talavera de la Reina.

Foto: Calles inundadas en Talavera de la Reina/ Manu Reino

De esta manera, se movilizó desde el Centro Operativo Regional (CORE) de lucha contra incendios forestales una autobomba del dispositivo Infocam, y esta mañana se han requerido dos autobombas más, que van a sumarse a las labores de achique que realizan los bomberos.