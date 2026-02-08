El hospital de Toledo que se consolida como referente en la formación de especialistas en cirugía de columna

El Hospital Nacional de Parapléjicos, centro dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), acoge el Curso de Instrumentación Vertebral organizado por la Sociedad Castellanomanchega de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SCMCOT), una actividad formativa altamente especializada destinada a profundizar en técnicas avanzadas de cirugía de columna.

El curso está dirigido por el jefe de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Nacional de Parapléjicos y experto en cirugía de columna vertebral, el doctor Andrés Barriga y se desarrolla en la Unidad de Cirugía Experimental, ubicada en el edificio de Investigación del Hospital Nacional de Parapléjicos.

Esta instalación se caracteriza por ser un entorno de referencia nacional docente dotado de equipamiento moderno que permite reproducir con precisión escenarios quirúrgicos reales, para que los participantes entrenen técnicas complejas de cirugía antes de aplicarlas en pacientes.

La formación está destinada a médicos residentes y especialistas de los hospitales de Castilla-La Mancha, y se ha estructurado en sesiones teóricas y prácticas centradas en técnicas quirúrgicas clave para la instrumentación de la columna vertebral.

En estas sesiones, los participantes, dirigidos por un equipo docente especializado, adquieren habilidades en procedimientos esenciales de cirugía de columna, como maniobras para reducir deformidades o la técnica de ‘manos libres’ para la instrumentación vertebral, entre otras.

Con este tipo de actividades formativas, la Unidad de Cirugía de Columna del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Nacional de Parapléjicos se consolida como un referente regional y nacional para el abordaje de patologías de la columna vertebral y la médula espinal.