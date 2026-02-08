El alcalde de Toledo pide «prudencia» ante la crecida del río Tajo tras las últimas borrascas

El río Tajo a su paso por Toledo continúa este domingo en nivel de alerta roja y el Ayuntamiento mantiene algunos tramos de la senda ecológica cortados por las inundaciones que se han producido en los últimos días debido a las fuertes lluvias registradas en la capital.

Así lo ha indicado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la zona de la senda ecológica en La Cornisa, donde este sábado se cortaron varios tramos así como un tramo de la carretera del camino de Albarreal.

Foto: El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez EFE/ Ángeles Visdómine

Velázquez ha mandado un mensaje de «prudencia» a los toledanos cuando estén cerca de arroyos y del cauce del río, ya que ha dicho que es previsible que se cierren más zonas porque aunque este domingo el tiempo dé una tregua, sigue lloviendo en algunas partes de España y, sobre todo, en Madrid, que es lo que provoca que el nivel del agua en el río suba de manera importante.

De hecho, ha apuntado que la pasada noche ha experimentado una subida importante derivada de los continuos desembalses en los pantanos de cabecera y, en especial, en la Comunidad de Madrid.

No obstante, ha añadido que todavía no se llega a los niveles de la primavera del año pasado cuando, cuando hubo que actuar en la zona del Hospital de Parapléjicos y en otros lugares de la ciudad, pero que, en cualquier caso, el Ayuntamiento sigue en contacto continuo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha y la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Por lo tanto, ha insistido en pedir «prudencia y responsabilidad» y, a este respecto, ha aseverado que «si hay una cinta de Policía o de Protección Civil, es por algo» y puede que sea peligroso acceder a esas zonas, de modo que ha instado a los ciudadanos a confiar en los medios de seguridad y en las medidas de carácter técnico que ponen en marcha para garantizar su seguridad.