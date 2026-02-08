Accidente en Toledo: hay varios heridos tras una colisión

Ha ocurrido en el término municipal de Casarrubios del Monte

Foto de archivo

Cuatro personas, entre ellas un bebé de 12 meses, han resultado heridas este sábado tras una colisión entre dos turismos ocurrida en la autovía A-5, a la altura del kilómetro 40, en sentido Extremadura, dentro del término municipal de Casarrubios del Monte (Toledo).

El aviso fue recibido por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a las 20:27 horas. Los afectados son dos hombres de 41 y 25 años, una mujer de 25 años y un bebé de 12 meses, que fueron trasladados al Hospital Universitario de Toledo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos del parque de Illescas, dos ambulancias y una UVI.

