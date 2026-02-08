Accidente en Toledo: hay varios heridos tras una colisión

Cuatro personas, entre ellas un bebé de 12 meses, han resultado heridas este sábado tras una colisión entre dos turismos ocurrida en la autovía A-5, a la altura del kilómetro 40, en sentido Extremadura, dentro del término municipal de Casarrubios del Monte (Toledo).

El aviso fue recibido por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a las 20:27 horas. Los afectados son dos hombres de 41 y 25 años, una mujer de 25 años y un bebé de 12 meses, que fueron trasladados al Hospital Universitario de Toledo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos del parque de Illescas, dos ambulancias y una UVI.