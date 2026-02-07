Una delegación de Paraguay conoce en Toledo los modelos de rehabilitación e investigación de dos centros importantes

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) refuerza su apuesta por la cooperación internacional en el ámbito sanitario con una agenda de intercambio institucional, científico y formativo con Paraguay que incluye, por un lado, la visita de una delegación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social al Hospital Nacional de Parapléjicos y al Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (IDISCAM), y, por otro, la estancia formativa de 12 médicos residentes y tutores paraguayos en centros del Área Sanitaria de Toledo.

Esta iniciativa se enmarca en el Programa de Fortalecimiento en Investigación del Instituto Nacional de Salud de Paraguay y cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID)

La delegación paraguaya, integrada por las directoras generales del Instituto Nacional de Salud Pública y Bienestar Social y de Recursos Humanos en Salud, Cristina Caballero y Gladys Mora, respectivamente, y acompañadas por la asesora senior del proyecto de cooperación internacional de la AECID, Pilar Carbajo, ha realizado una visita al Hospital Nacional de Parapléjicos y al IDISCAM.

La visita se enmarca en el proyecto gestionado por la Fundación Estatal Salud, Infancia y Bienestar Social (CSAI), orientado al fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Salud paraguayo para la formación de especialistas en Paraguay.

Foto: Visita delegación de Paraguay a Toledo/ JCCM

Durante su paso por el IDISCAM, la delegación estuvo acompañada por su director científico, Manuel Sánchez. En el recorrido por el Hospital Nacional de Parapléjicos, la visita contó con el acompañamiento de la directora gerente del centro, Mónica Alcobendas.

Entre otras instalaciones, la delegación conoció el trabajo y la organización de áreas clave de Parapléjicos como Terapia Ocupacional, el laboratorio de Neuroinmuno-Reparación liderado por Diego Clemente, la sala de fisioterapia, la Unidad de Biomecánica y Ayudas Técnicas y el polideportivo del centro “Estrella de los Mares”, donde se practican deportes adaptados.

Estancia formativa de 12 residentes y tutores paraguayos en el Área Sanitaria de Toledo

De forma paralela, 12 médicos residentes y tutores de Paraguay han iniciado una estancia formativa en los centros del Área Sanitaria de Toledo, dependiente del SESCAM, en el marco del Programa de Fortalecimiento en Investigación del Instituto Nacional de Salud (INS) de Paraguay, con apoyo de la AECID.

El programa, denominado “Proyecto de formación médica especializada dirigida al apoyo al desarrollo de conocimientos en distintas especialidades médicas y a la homogenización del plan de estudios y prácticas en Paraguay”, ha comenzado esta semana con un acto de bienvenida en el Hospital Universitario de Toledo. Durante dos semanas, los participantes rotarán por el hospital y por centros de salud del área.

La agenda incluye estancias en el Hospital Universitario de Toledo, la Gerencia de Atención Primaria de Toledo y el SESCAM, con el objetivo de reforzar competencias clínicas, docentes y de investigación en especialidades como Pediatría, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna y Psiquiatría.

La iniciativa busca complementar la formación académica y práctica de los residentes y facilitar el conocimiento del funcionamiento del sistema sanitario español, con el fin de contribuir a la mejora de la calidad asistencial en Paraguay e incentivar la investigación entre profesionales sanitarios.

Creciente interés de países iberoamericanos por el modelo del Hospital de Parapléjicos

En el marco de la cooperación internacional impulsada por el SESCAM, profesionales del Hospital Nacional de Parapléjicos han desarrollado una intensa agenda de actividades científicas y formativas con países iberoamericanos, como el convenio de colaboración con la Universidad Anáhuac en México; la visita del secretario de Derechos de Personas con Deficiencia del Estado de Sao Paulo (Brasil), Marcos da Costa, y la visita de una delegación chilena, encabezada por su embajador en España, Francisco Marambio, a Parapléjicos para conocer su modelo de atención a lesionados medulares.