Toledo toma medidas ante el temporal: cortan varios tramos

El Ayuntamiento de Toledo ha procedido a cortar varios tramos de la senda ecológica, en la zona de La Cornisa, y un tramo de la carretera en el camino de Albarreal por desbordamientos del río Tajo debido a las fuertes lluvias de los últimos días.

Foto: Corte de varios tramos en Toledo/EFE/Ángeles Visdómine

El Consistorio toledano ha recordado en una publicación en sus redes sociales que, ante la evolución hidrológica del río Tajo a su paso por la ciudad y la previsión de lluvias continuadas según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se ha activado el Plan Territorial de Emergencias Municipal (Platemun) desde este viernes en coordinación con el Plan Especial de Protección Civil de Castilla-La Mancha (Pricam).

Asimismo, ha indicado que continúa con el seguimiento continuo desde el punto de vista meteorológico e hidrológico, con vigilancia reforzada en zonas sensibles, con los servicios municipales operativos y localizados, con coordinación permanente con Policía Local, Bomberos y Protección Civil, y con información preventiva a la ciudadanía.

Además, el Ayuntamiento de la capital castellanomanchega ha pedido precaución a la población durante todo el fin de semana ante las condiciones meteorológicas adversas.