La Lotería Nacional del sábado deja parte del segundo premio en Talavera de la Reina

La suerte ha sonreído este sábado a la provincia de Toledo, donde el sorteo de la Lotería Nacional ha dejado parte de su segundo premio, dotado con 120.000 euros al número, en Talavera de la Reina.

La administración se encuentra situada en el Callejón de la Caridad,1. De este modo, Talavera se convierte en el único municipio toledano agraciado en este sorteo del sábado.

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, dotado con 120.000 euros al número, ha recaído en el 03.365, un número que ha sido ampliamente consignado en distintos puntos del país. La fortuna se ha repartido por localidades de varias comunidades autónomas, desde Castilla y León y Extremadura hasta Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Madrid y Murcia.

El número premiado se ha vendido en Ávila, en la calle San Millán; en Puebla de la Calzada (Badajoz) en calle los Silos; en Santa Coloma de Gramene (Barcelona) en calle Sant Silvestre; en Plasencia (Cáceres) en calle Talavera; en Santander en calle la Albericia; y en Albocàsser (Castellón) en calle La Font, además de en varios puntos de Córdoba, como avenida Jesús Rescatado o en C.C Alsara, y Granada, como en Caldereros o Andrés Segovia, donde se han consignado décimos en distintas administraciones. También ha dejado premio en Las Palmas de Gran Canaria, con ventas tanto plaza Juan Bordes Claverie como en el barrio de Triana.

El reparto del segundo premio se completa con consignaciones en Paracuellos de Jarama (Madrid) en calle Real, Casillas (Murcia) en del pino bajo A, Palencia en avenida de Valladolid, Santa Bàrbara (Tarragona) en Mare de deu de Montserrat, así como en localidades de la Comunidad Valenciana como Massalfassar en Sant Llorens y Oliva en Paseig Lluis Vives, además de en Toro (Zamora) en avenida de Carlos Latorre.

En cuanto al primer premio, dotado con 600.000 euros al número, ha correspondido al 97.617, que ha sido consignado en Burgos, Huelva y Galapagar (Madrid). Los décimos premiados se han vendido en una administración situada en la calle Nuestra Señora de Fátima, en Burgos; en la avenida Alcalde Federico Molina, en Huelva; y en la avenida Voluntarios, en la localidad madrileña de Galapagar.

Por último, el sorteo ha dejado como reintegro los números 7,9 y 1, permitiendo recuperar el importe jugado a los décimos terminados en esa cifra.