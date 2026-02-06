Varias familias son desalojadas por la crecida de un río en la provincia de Toledo

Unas quince o veinte familias que residen en la urbanización más próxima al río Alberche en Escalona (Toledo) han sido desalojadas de sus viviendas por precaución, tras la crecida del río a su paso por la localidad, si bien el alcalde del municipio, Álvaro Gutiérrez, ha afirmado que la situación es «de estabilidad dentro de la enorme crecida».

En declaraciones a EFE, Gutiérrez ha indicado que los desalojos de estas viviendas se produjeron en la tarde-noche de este jueves como medida de precaución y, además, están cortadas varias calles de la urbanización más próxima al río y también se ha modificado la ruta de transporte escolar, debido a estos cortes por agua en la calzada.

Gutiérrez, que ha detallado que no ha sido necesario habilitar albergue -como sí fue preciso durante las inundaciones de marzo de 2025- porque los desalojados han pasado la noche en casas de familiares o amigos, ha explicado que la situación de crecida del río se ha mantenido estable durante las últimas horas porque la Confederación Hidrográfica del Tajo «ha ido desembalsando con una lámina constante de 104 metros cúbicos por segundo».

De esta forma, ha señalado que ese ritmo mantenido «no ha permitido la bajada del caudal» y ha añadido que «incluso en algunos momentos se ha se ha podido ver incrementado» por el aporte algunos afluentes como el río Perales o el arroyo Grande, que tras las lluvias intensas de las últimas jornadas unido al deshielo han aportado «muchísimo caudal al Alberche».

Además de las viviendas desalojadas que «no son accesibles todavía», Gutiérrez ha apuntado que hay otras viviendas cercanas al río que también están «en alerta, porque el río ha crecido mucho» y se ha desbordado en varios puntos.

Por ello, ha recalcado que «el Ayuntamiento sigue permanentemente en estado de alerta» y ha puesto en marcha desde este jueves un dispositivo con Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y todo el servicio de mantenimiento, con los camiones autobomba y bombas de achique para ayudar a los vecinos que solicitan ayuda.

Con todo, ha asegurado que la situación «ahora mismo es de estabilidad dentro de la enorme crecida que ha tenido el río Alberche a su paso por Escalona» y ha recordado que es la segunda vez en menos de un año que los vecinos de las urbanizaciones próximas al río se ven amenazados por la subida del río.

En este sentido, ha aseverado que «la ciudadanía está perfectamente informada de la situación, de si hay avances, si hay crecidas o si hay más desembalses» y ha añadido que, además de la información que traslada el Consistorio, también quiere hacer llegar un mensaje de cautela porque «la precaución es fundamental y la prevención también».

«Si somos todos responsables podremos salvar este episodio esperemos que con muy pocos daños materiales y con ningún daño personal», ha subrayado Gutiérrez.

Asimismo, ha recordado que en los últimos meses el Ayuntamiento de Escalona ha realizado un trabajo de limpieza de «un tramo importante» del río, del que se ha quitado vegetación, árboles y maleza, que han permitido que el agua «fluya con total libertad por todo su cauce» y por los ojos de dos puentes de la localidad, pues ha afirmado que antes de la limpieza «si venía una riada, con tanto árbol taponando los ojos, se producía un atasco tremendo», ya que la vegetación hacía de tapón para que pudiera fluir el agua por su cauce y se desbordara más.

«Esa limpieza ha sido providencial, si no se hubiera producido seguramente hoy estaríamos hablando de una inundación mucho mayor», ha concluido Gutiérrez.