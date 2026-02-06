Siete años y medio de cárcel por secuestrar y apalear a un menor en Ocaña: la Fiscalía pide condena y su expulsión de España

La Fiscalía pide que se condene con siete años y medio de prisión a un hombre que será juzgado el próximo martes en el Audiencia de Toledo acusado de secuestrar, agredir y robar a un menor de edad en Ocaña (Toledo).

Según ha recogido el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales, los hechos se produjeron en mayo de 2021, cuando el acusado se acercó a las inmediaciones de un colegio y comenzó a agredir a la víctima, de 16 años.

El acusado le obligó a subirse a su coche y le condujo hasta su domicilio, donde le siguió golpeando con un palo y le robó unas gafas y un móvil.

Como consecuencia de las agresiones, la víctima sufrió varias lesiones y cortes en la cabeza, espalda y las piernas, que no le dejaron secuelas pero sí varias cicatrices.

Para la fiscal, el acusado es culpable de un delito de detención ilegal, otro de robo con violencia y un delito de lesiones, hechos por los que se pide una pena de cárcel de siete años y medio.

En concepto de responsabilidad civil, se pide que el acusado indemnice a la víctima en la cantidad de 2.675 euros.

También se pide que se sustituya la pena de prisión por la expulsión de territorio nacional y prohibición de entrada en España durante 7 años, ya que el acusado es de nacionalidad brasileña y no tiene arraigo conocido.