Golpe al narco en Toledo: hay 14 detenidos

El Equipo Roca 42 de la Compañía de la Guardia Civil de Illescas, en el marco de la operación RUBOX, ha desarticulado una organización dedicada al cultivo indoor masivo y tráfico de marihuana en la comarca de la Sagra esclareciendo con ello un total de seis delitos de tráfico de drogas, 6 delitos de defraudación de fluido eléctrico y un delito de pertenencia a organización criminal.

Las investigaciones comenzaron en el mes de octubre del año pasado, tras recibir informaciones de varias fuentes, que apuntaban a la existencia de una organización, con varios chalets situados en varias localidades de La Sagra y que estarían cultivando marihuana masivamente. Tras una investigación minuciosa y compleja, se identificaron a los principales miembros de la organización, su vinculación, además de las viviendas donde estarían los cultivos indoor y las personas que las cuidaban.

En la madrugada del martes 27 de enero, agentes de la Guardia civil de la Compañía de Illescas llevaron a cabo de manera simultánea ocho entradas y registros en viviendas de las localidades de Illescas, Borox y Ugena consiguiendo desarticular al completo la estructura de la organización.

Junto con las 14 personas detenidas y la marihuana incautada se han recuperado 400.000 euros en billetes de 50 y 100 euros, diferentes joyas y relojes de marca, teléfonos móviles, ordenadores y 6 vehículos (2 de ellos de alta gama).

Durante la fase de explotación de la operación, la Unidad investigadora contó con el apoyo de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Toledo y Albacete.

Desde la Guardia Civil se recuerda que ante situaciones relacionadas con este tipo de delitos:

El cultivo de marihuana puede constituir un delito contra la salud pública sancionado con multa económica y penas de prisión de hasta 3 años, especialmente cuando existe destino al tráfico.

Los enganches ilegales a la red eléctrica constituyen un delito de defraudación de fluido eléctrico castigado con multa económica y pena de prisión de hasta 1 año, además de la correspondiente responsabilidad civil.

Ante cualquier indicio de cultivo ilegal de drogas, se recomienda no intervenir y comunicarlo lo antes posible a la Guardia Civil a través del 062 o del 112. La colaboración puede ser anónima.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.