Desalojadas 51 personas en un colegio de Toledo: los detalles

La Guardia Civil ha desalojado a 51 personas del colegio de Arcicóllar (Toledo) en el marco de las actuaciones que está llevando a cabo por el temporal de los últimos días, centradas especialmente en garantizar la seguridad de la ciudadanía, ha indicado este viernes la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

En una nota de prensa, la Delegación del Gobierno ha destacado que la Guardia Civil y la Policía Nacional están colaborando con todos los medios que se les están requiriendo tanto por el Gobierno de Castilla-La Mancha como por las corporaciones locales por los efectos del temporal, que ha provocado inundaciones, cortes de carreteras y evacuaciones de personas en diferentes puntos de la comunidad autónoma.

El delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, ha destacado que se están poniendo todos los recursos «para dar una respuesta eficaz a la ciudadanía y sobre todo para que se sienta segura», al tiempo que ha valorado todas las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como que «a pesar de los estragos que está ocasionando el temporal en la región, no hay ningún tipo de pérdida o daño personal grave hasta el momento».

267 actuaciones de la Guardia Civil

Asimismo, ha informado que la Guardia Civil ha llevado a cabo 267 actuaciones en toda Castilla-La Mancha por el temporal, entre las que destacan el desalojo de estas 51 personas del colegio de Arcicóllar, y el auxilio a los ocupantes de dos autobuses escolares atrapados en Guadalajara, en las localidades de Alcócer y de Pastrana.

En todas las provincias de la región la Guardia Civil ha tenido a proceder a efectuar numerosos cortes de carreteras por desprendimientos y por desbordamiento de algunos ríos y arroyos, y también ha llevado a cabo varios auxilios y rescates de personas, incluido un bebe en la provincia de Ciudad Real, así como de vehículos atrapados y movilizados ante la presencia de balsas de agua en las vías.

Toledo ha sido la provincia que ha contado con más auxilios a personas, con 85 servicios prestados, entre ellos el desalojo del colegio de Arcióllar, el que se ha prestado a la residencia de mayores de Navalcán por inundaciones y el desalojo de varias calles inundadas en Hormigos.

A su vez, Guadalajara ha sido la provincia donde más auxilios a vehículos se ha dado, con 52 vehículos atrapados, entre ellos dos autobuses escolares, uno en Alcocer, con el auxilio a cinco menores, y otro en Pastrana, con el auxilio a 33 menores.

La Policía Nacional vigila con drones el Alberche y el Tajo, en Talavera

Por su parte, la Policía Nacional ha establecido dispositivos específicos ante la crecida de los ríos por un posible desbordamiento y las incidencias provocadas por el temporal, para una observación continua de las zonas inundables. y está en contacto continuo con otros servicios de emergencia, a través del 112, coordinándose y colaborando en las intervenciones.

En Valdepeñas (Ciudad Real) la Policía Nacional está pendiente del Río Jabalón, y en Puertollano está integrado en el plan de actuación municipal Cecopal, mientras que en Ciudad Real capital ha atendido incidencias por desprendimientos de tejados y fachadas.

En Talavera de la Reina se están controlando las zonas susceptibles de inundación tanto del Alberche como del Tajo, para lo que se desplazado hasta la zona la Unidad de Medios Aéreos de la Comisaría de Toledo para vigilar con drones las zonas más inaccesibles y obtener imágenes en tiempo real del cauce de los ríos.

Además, hay retén de agentes pendiente las 24 horas y preparado para una intervención inmediata en caso de que se produjera un desbordamiento y hubiera que desalojar a la población o proteger bienes afectados.

Los agentes también están colaborando en las labores de achique de agua de garajes que empiezan a tener problemas, así como en el corte de la calle Entretorres con la calle Hilanderas, donde se ha acumulado agua y está próximo al Instituto Ribera de Tajo donde ya se han suspendido las clases.

Prudencia y responsabilidad individual

En este contexto, Sabrido ha apelado a la responsabilidad individual y ha recordado: «En las zonas con aviso rojo todos deben permanecer en sus domicilios, buscando siempre las partes más altas de las viviendas».

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha pedido también: «Queseamos todos prudentes, y tengamos especial cuidado con los cauces de los ríos y arroyos, así como con las zonas inundables, y no crucemos balsas de agua para evitar riesgos».