Cedillo recorre las zonas más golpeadas por el temporal en Toledo y moviliza el apoyo de la Diputación: “Máxima prudencia”

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, acompañada de los diputados provinciales, Pedro Díaz y Pablo Barroso, ha visitado hoy algunas de las zonas de la provincia que han resultado más afectados por las intensas lluvias registradas en los últimos días y por las crecidas de los ríos, con el objetivo de conocer de primera mano la situación, mostrar el apoyo de la institución y poner a disposición los medios provinciales.

En Talavera de la Reina, junto a su alcalde, José Julián Gregorio, Cedillo ha comprobado la situación del cauce del río Tajo a su paso por la ciudad y de las zonas que más están sufriendo las consecuencias derivadas de las lluvias y el aumento del nivel del agua, interesándose por las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de la población. Una visita en la que ha podido conversar directamente con varios vecinos y en la que ha reiterado el compromiso de la Diputación con Talavera de la Reina.

Posteriormente, la presidenta se ha desplazado a Alberche, donde ha visitado las zonas más afectadas junto a su alcaldesa, Ana Isabel Rivelles, y al alcalde de Calera y Chozas, Gabriel López-Colina, municipio del que depende esta Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM).

Cedillo visita zonas afectadas por lluvias y crecidas de los ríos

Durante la visita, Cedillo se ha interesado por los daños ocasionados y por la situación de los vecinos ante este episodio meteorológico. La presidenta ha podido comprobar los efectos de las lluvias y la evolución de la crecida del río, manteniendo un contacto directo con el Ayuntamiento para evaluar las necesidades existentes y escuchando las preocupaciones de los vecinos.

La presidenta de la Diputación ha recordado que todos los medios de la institución provincial están a disposición de los ayuntamientos y de las autoridades competentes, como siempre que se producen situaciones extraordinarias como ésta, subrayando la importancia de que todas las administraciones colaboren y se comprometan para mitigar los efectos del temporal y recuperar la normalidad lo antes posible.

«Desde la Diputación de Toledo vamos a seguir muy pendientes de la evolución del temporal y de las necesidades que puedan surgir en los municipios afectados», ha señalado Cedillo, que ha aprovechado la visita para hacer un llamamiento a la prudencia y pedir a los ciudadanos que sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil, especialmente en las zonas más vulnerables.