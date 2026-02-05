Rescate contrarreloj en Toledo: la Guardia Civil salva a una mujer atrapada por la riada

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Puente del Arzobispo han rescatado a una mujer en Alcolea de Tajo (Toledo) que había quedado atrapada en su domicilio debido a una inundación provocada por el desbordamiento del arroyo de Bienvenida, tras las persistentes lluvias registradas en los últimos días en la zona.

Sobre las 7.50 horas, la patrulla que se encontraba realizando labores de seguridad ciudadana recibió un aviso a través de la Central Operativa de Servicios (COS), informando de que las intensas precipitaciones estaban causando inundaciones en varias viviendas de la localidad de Alcolea de Tajo, afectando especialmente a una vecina que no podía abandonar su domicilio.

Inmediatamente, los agentes se desplazaron hasta el lugar indicado y accedieron a una vivienda próxima al arroyo de Bienvenida, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

A su llegada comprobaron que el interior del inmueble se encontraba anegado, con aproximadamente 50 centímetros de agua, y con diversas estancias parcialmente cubiertas, nivel que continuaba aumentando debido a la persistencia de las lluvias.

En el interior de la vivienda se encontraba una mujer de 67 años que reside sola y que, a causa de la situación, no podía abandonar el domicilio por sus propios medios.

Ante esta situación de riesgo, los agentes procedieron a cortar el suministro eléctrico de la vivienda para evitar posibles accidentes; ayudaron a la mujer a recoger sus enseres imprescindibles, y la evacuaron del domicilio hasta un lugar seguro.

La mujer resultó ilesa y no precisó asistencia médica.

En un primer momento fue trasladada al acuartelamiento de la Guardia Civil de Puente del Arzobispo y, posteriormente, a la residencia de mayores Santa Catalina de la localidad donde permanecerá alojada de manera provisional.

Por el momento no se han registrado nuevas inundaciones en la zona, aunque el caudal del arroyo de Bienvenida continúa creciendo.