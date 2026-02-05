Protección Civil envía un SMS masivo por riesgo inminente de inundaciones en esta zona de Toledo

infoCLM Send an email 5 febrero, 2026 - 14:55
Río Alberche a su paso por Escalona - EUROPA PRESS/JUANMA JIMÉNEZ - Archivo

Protección Civil ha enviado un mensaje de texto a todos los teléfonos móviles ubicados en las proximidades del río Alberche, afluente del Tajo, en la provincia de Toledo, en el que se alerta del riesgo de inundaciones ante el inminente crecimiento del caudal.

Según el mensaje, recogido por Europa Press, se recomienda no cruzar zonas inundables y respetar cortes de tráfico.

«No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en zona inundable y entra el agua, busque zonas altas o suba a un piso superior», especifica el mensaje.

infoCLM Send an email 5 febrero, 2026 - 14:55
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba