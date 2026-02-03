Talavera consolida una década de impulso sanitario: relevo con continuidad en la Gerencia

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Alberto Jara, ha destacado hoy la estabilidad, crecimiento y la modernización experimentada por la Gerencia de Atención Integrada de Talavera durante la última década, coincidiendo con la jubilación de su gerente, José María Ruiz de Oña, y el nombramiento de Adolfo Blanco Jarava como nuevo responsable de la Gerencia.



Durante la atención a medios previa al acto oficial de presentación, el gerente del SESCAM ha subrayado que “hoy no hablamos de un relevo, sino de continuidad y solvencia”, señalando que el cambio al frente de la Gerencia se produce “con planificación, conocimiento de la organización y responsabilidad institucional”.



Alberto Jara ha agradecido de manera expresa el trabajo desarrollado por Ruiz de Oña durante los diez años que ha estado al frente de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera, periodo en el que se ha consolidado una estructura asistencial más sólida, con mayor capacidad de respuesta y una cartera de servicios ampliada y orientada a mejorar la atención sanitaria de los ciudadanos de esta área.



El máximo responsable del SESCAM ha destacado que uno de los principales pilares de esta etapa ha sido el refuerzo de los recursos humanos, ya que desde 2015 la plantilla orgánica se ha incrementado en 282 profesionales, un 16,2% más. Así, al cierre de 2025 la GAI contaba con más de 2.000 profesionales, consolidando la recuperación de personal tras los recortes producidos entre 2011 y 2015.



En este periodo se han puesto en marcha dispositivos y servicios clave como la Unidad de Media Estancia de Salud Mental, la Unidad de Ictus, la Unidad de Hemodiálisis Hospitalaria, la sala de Hemodinámica, los Hospitales de Día de Adulto y Pediátrico, la UCAPI y el segundo Punto de Atención Continuada urbano.



El gerente del SESCAM ha destacado igualmente el importante esfuerzo inversor que se ha llevado a cabo en esta década en materia de modernización de equipamiento, como la renovación realizada en el servicio de Radiodiagnóstico, la automatización del servicio de Farmacia, la creación y dotación del Servicio de Microbiología y la reforma y ampliación del bloque endoscópico.



Asimismo, se ha impulsado de forma decisiva la formación sanitaria especializada, incrementado las plazas ofertadas de 18 en 2015 a 41 en la actualidad, con una previsión de 46 este año. “Esto habla claramente de futuro, de atracción de talento y de compromiso con la formación”, ha subrayado Jara, quien ha recordado que en este periodo el Hospital Nuestra Señora del Prado ha sido designado como Hospital Universitario.



“El doctor Ruiz de Oña deja una Gerencia más fuerte, más moderna y mejor preparada para el futuro”, ha señalado el gerente del SESCAM, destacando su liderazgo en momentos especialmente complejos, como la pandemia.



Apuesta por el talento interno y la continuidad



En cuanto al relevo, el gerente del SESCAM ha subrayado que la designación de Adolfo Blanco Jarava responde a una apuesta clara por la continuidad y por el talento interno. Médico con más de veinte años de experiencia y hasta ahora director médico de la Gerencia de Talavera, Blanco Jaraba “conoce en profundidad la organización, a los profesionales y los retos reales del área”.



“Cuando el relevo se produce desde dentro, se gana en seguridad, eficacia y estabilidad”, ha afirmado, destacando que el nuevo gerente combina experiencia asistencial, capacidad de gestión y visión estratégica.



Proyectos de futuro



El nuevo gerente asume la responsabilidad con una Gerencia “sólida y con proyectos estratégicos en marcha”, entre los que se encuentran los nuevos centros de salud de Talavera Centro, Cebolla y La Pueblanueva, la creación de un área específica de urgencias pediátricas en el hospital, el avance hacia una unidad de cuidados pediátricos intermedios o la próxima renovación de la Resonancia Magnética.



“El relevo no supone un cambio de modelo, sino un paso adelante para seguir mejorando la atención sanitaria que reciben los ciudadanos y ciudadanas del Área de Talavera”, ha concluido el gerente del SESCAM.



Por su parte, el nuevo gerente de la GAI de Talavera de la Reina ha agradecido al consejero de Sanidad y al gerente del SESCAM la confianza depositada para dar continuidad a un proyecto comenzado por José María Ruiz de Oña hace más de una década. “Es un honor recibir esta responsabilidad y la asumo con profesionalidad, desde la humildad y con el firme compromiso de contribuir al fortalecimiento y al desarrollo de esta organización y de nuestro Servicio de Salud”.



Así, ha afirmado que “la realidad nos dice que hoy esta Gerencia de Atención Integrada es mucho más atractiva que hace diez años. Y lo es porque hemos crecido en profesionales, en capacidad docente y formativa, en cartera de servicios y en modelos de atención, generando un impacto real en la vida de nuestros pacientes y en el desarrollo profesional de nuestros equipos”.

