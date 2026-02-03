Cinco acusados, un kilo de cocaína y 300.000€ de multa: juzgados este miércoles en Toledo

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Toledo celebra este miércoles, 4 de febrero, el juicio oral contra S.L.V., G.F.C.G., E.V.M., M.R.G. y G.H., acusados de vender droga en Talavera de la Reina, delito por el cual el Ministerio Público solicita 9 años para el primero y seis años para cada uno de los demás acusados.

Según el escrito de acusación del Fiscal, recogido por Europa Press, al menos entre los días 23 de agosto de 2024 y 30 de octubre de 2024, los acusados, puestos los cinco de común acuerdo y guiados por el ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, poseían cocaína, cannabis y marihuana con el fin de distribuirla a terceros a cambio de un beneficio económico.

Dicha sustancia era trasladada desde la vivienda de la acusada E.V.M., del acusado S.L.V. y de la acusada G.H., hasta un local situado en Talavera de la Reina, los acusados distribuían la referida sustancia a consumidores finales repartida en envoltorios de plástico transparentes termosellados y bolsitas transparentes de distinto peso y valor.

G.F.C.G. fue interceptado por miembros del Grupo III adscrito a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Talavera de la Reina, en la calle Segurilla, lugar donde se le dio el alto y se le localizó en el asiento del copiloto una bolsa de rafia de color azul conteniendo un bloque de sustancia compacta de color blanco de un kilo aproximadamente, que resultó ser 1.001,88 gramos de cocaína con una riqueza media de 86,27% y valor en el mercado de 109.584,98 euros.

En distintos registros domiciliarios realizados se encontraron relojes, llaveros de coche, una cadena dorada con eslabones de pedrería, un juego de pendientes plateados, una caja con un total de 11 relojes marca Hubolot, Guess, Casio, Nixon, Lanscotte, Audemars Piguet, Aviador, un walkie negro marca Motorola, dos teléfonos móviles, una navaja, una hoja de papel plastificada con diversas anotaciones de nombres y números.

También plásticos termosellados, teléfonos móviles, envoltorios transparentes de sustancia blanca, cocaína con peso de 11,7 gramos y bascula de precisión, 33 billetes de 50 euros dentro de un armario y en la cómoda un sobre con 19 billetes de 20 euros, 4 billetes de 50 euros, 8 billetes de 10 euros, billetes de 5 euros, báscula digital con restos de sustancia polvorienta, cuaderno con anotaciones, tarro de cristal con sustancia vegetal al parecer marihuana con peso de 80 gramos.

En el mercado ilícito, la sustancia intervenida alcanzaría un precio de 111.378,77 euros según la diligencia policial de valoración de la sustancia intervenida. El Fiscal pide también para los cinco acusados la pena de multa de 300.000 euros.