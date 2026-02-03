CaixaBank, en el punto de mira: movilizaciones en Toledo por mejoras laborales y contra la presión comercial

Trabajadores y trabajadoras de CaixaBank se han concentrado este martes en las puertas de las oficinas que la entidad tiene distribuidas por toda España para exigir mejoras laborales, entre ellas Toledo.

En declaraciones a los medios de comunicación desde la concentración en Toledo, la responsable de la sección sindical de CCOO en CaixaBank en Castilla-La Mancha, Pilar Román, ha advertido que la «situación de la plantilla es extremadamente grave». «Nos han subido los retos en torno a un 40%, la presión comercial en las oficinas llega a límites insoportables, con personas trabajadoras que sufren ataques de ansiedad, bajas por depresión», ha afirmado Román, según ha trasladado la central sindical por nota de prensa.

Tanto la plantilla de CaixaBank como la del conjunto del sector financiero «está atravesando momentos muy difíciles», ha afirmado la responsable sindical, apuntando que ese nivel de presión no redunda en un incremento de los beneficios a la plantilla.

La responsable de la sección sindical ha apuntando que los datos económicos presentados por la entidad reflejan que, al cierre de 2025, se alcanzó un beneficio neto histórico de 5.891 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,8% respecto a 2024. Asimismo, el dividendo repartido ascendió a 3.255 millones de euros, con un aumento del 15% en la retribución a los accionistas, mientras que el bonus del Consejero Delegado se incrementó un 47% en el último ejercicio.

Por este motivo, CCOO Servicios pide una mesa de diálogo que aborde el sistema de retribución variable, una paga de beneficios y medidas reales para mejorar el clima laboral, ha indicado Román, a la vez que ha advertido de nuevas movilizaciones, sin descartar la huelga, porque «basta ya de exprimir a la plantilla, beneficios para quienes los generan».