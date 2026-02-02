El arzobispo de Toledo apoya la regularización de migrantes y la defiende como “una exigencia del Evangelio”

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, se ha alineado con la postura de la Conferencia Episcopal Española a favor de la regularización extraordinaria de migrantes vía real decreto anunciada la pasada semana por el Gobierno central, asegurando que la Archidiócesis toledana se identifica «totalmente» con la visión de la Conferencia sobre este asunto.

A preguntas de los medios este lunes, Cerro Chaves ha insistido en que este es «un planteamiento del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia». «Yo lo que digo es lo que siempre ha dicho la doctrina social de la Iglesia basándose en el Evangelio», ha reiterado.

En este sentido, ha puesto énfasis en tres aspectos, el primero de ellos «la acogida» de los migrantes y «el derecho humano de respeto a la dignidad de las personas que ya están aquí, que han venido». «La acogida es fundamental».

En segundo lugar, también ha hablado de «integración», algo que ve «necesario» y, en tercer lugar, que esa integración se haga «de un modo inteligente», aunque ha asegurado que la Iglesia «no entra en eso».