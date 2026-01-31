El municipio de Toledo que se reivindica como referente del turismo gastronómico con sus Jornadas de la Matanza

La Diputación de Toledo ha participado este sábado en las Jornadas Rito Gastronómicas de la Matanza de Los Navalucillos, reforzando así su apuesta por la promoción de las tradiciones y el turismo rural vinculadas a la gastronomía y al patrimonio cultural de la provincia.

El vicepresidente y diputado de Turismo, Joaquín Romera, ha destacado la importancia de apoyar eventos de gran arraigo local y su contribución al desarrollo turístico y económico del medio rural. El vicepresidente ha estado acompañado por el vicepresidente segundo, Daniel Arias, y los diputados, Soledad de Frutos y Pedro Díaz, así como el alcalde del municipio, José Ángel Pérez-

Con motivo de la celebración de estas jornadas, declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional, Romera ha subrayado que el apoyo a las tradiciones populares forma parte de la política de la Diputación para dinamizar la provincia y dar visibilidad a su riqueza cultural, y la lucha contra la despoblación.

Estas jornadas, que recrean una tradición centenaria en torno a la matanza con demostraciones, degustaciones y participación de los vecinos, ofrecen una oportunidad única para poner en valor los sabores y saberes de nuestra tierra, convirtiéndose en un referente del turismo cultural y gastronómico de la provincia, ha informado la Diputación en nota de prensa.

En este contexto, el vicepresidente ha recordado también la reciente presentación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de ‘Sabor Toledo’, la nueva apuesta por el turismo gastronómico de la institución para 2026, que se celebrará el próximo otoño, con el objetivo de apoyar los productos de kilometro cero, a los emprendedores locales y al sector hostelero de toda la provincia.