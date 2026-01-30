Confirmado: Taburete actuará en este pueblo de Toledo en septiembre

El grupo madrileño Taburete actuará el próximo 12 de septiembre, a partir de las 22.00 horas, en el recinto Bulevar de Fuensalida, dentro de su nueva gira nacional ‘El perro que fuma Tour’.

Tras más de una década de trayectoria, Taburete vive una nueva etapa artística marcada por el lanzamiento de su último trabajo de estudio, ‘El perro que fuma’, un álbum que llega después del primer parón en la historia de la banda, que los ha mantenido alejados de los escenarios durante poco más de un año, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concierto de Fuensalida permitirá al público disfrutar tanto de los nuevos temas del disco como de los grandes éxitos que han convertido a Taburete en uno de los fenómenos musicales más destacados del panorama nacional. Todo ello acompañado de un show que suena diferente, pero que sigue manteniendo la esencia del grupo.

Con ‘El perro que fuma’, Taburete ha evolucionado, explorando nuevos sonidos y texturas sin renunciar a su sello inconfundible, esa mezcla entre el pop y el rock e influencias folk, rancheras, etc, que los ha llevado a llenar recintos por toda España y Latinoamérica.

Las entradas ya están a la venta a través en la web oficial de Taburete y en www.aramusicgroup.com.