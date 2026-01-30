Caen los narcos de Talavera: una mujer al mando y más de 40 clientes al día en un ‘supermercado’ de cocaína y hachís

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal que se dedicaba a la distribución de cocaína y hachís en Talavera de la Reina (Toledo), previa adquisición de la droga en otras localidades de Toledo. Fruto de esta investigación se ha detenido a cuatro personas: la mujer que comandaba el grupo criminal y tres colaboradores.

Esta operación policial dio comienzo en el último trimestre del pasado año, cuando los agentes encargados de la investigación y represión de los delitos de tráfico de drogas detectaban la presencia de un pequeño grupo criminal, comandado por una mujer, que se estaba dedicando a la venta de cocaína en la ciudad, según ha informado la Policía en nota de prensa.

La cabecilla de la banda utilizaba su propia vivienda para distribuir la sustancia estupefaciente, llegando a recibir en ella a más de cuarenta consumidores en un solo día. Además, contaba con dos colaboradores que se encargaban de vender droga para la principal investigada.

El grupo viajaba cada dos o tres días a otros municipios de la provincia, donde adquirían el estupefaciente. Una vez que lo introducían en Talavera de la Reina, lo adulteraban y lo preparaban para su venta, asegurándose así suficiente cantidad de cocaína y hachís para mantener una venta constante en las viviendas, a la par que evitaban mayores consecuencias penales en caso de ser detectados por la Policía durante los traslados.

Finalmente, tres integrantes de la banda eran detenidos en el momento en que intentaban introducir 55 gramos de cocaína en la ciudad y ese mismo día, tras realizar el registro domiciliario en las dos viviendas implicadas, se ha detenido a una cuarta persona en el domicilio de la principal investigada, cuando trataba de deshacerse de una báscula de precisión para evitar que fuese localizada por los agentes.

En total, se han incautado 60 gramos de hachís preparados para su venta, así como 1.100 euros en metálico y gran cantidad de medicamentos, utilizados para adulterar la sustancia.