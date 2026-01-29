Toledo, epicentro de la trama: la Guardia Civil destapa una importante red ilegal

La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo de inspecciones en explotaciones ganaderas, transportes y mataderos de todo el territorio nacional para detectar irregularidades en la cadena de producción alimentaria.

Como resultado de estas investigaciones, han sido detenidas e investigadas 93 personas,cuatro de ellas jurídicas. Se han inmovilizado o sacrificado 1.441 animales debido a irregularidades sanitarias o de bienestar, siendo 673 ovejas, 368 aves ,184 cabras, 208 cerdos, siete caballos y un ciervo.

Operaciones e investigaciones destacadas

Operación ‘Pox’:

Se desmanteló una organización criminal que operaba en las provincias de Toledo, Ávila y Madrid, dedicada a introducir ilegalmente carne de ovino y caprino en la cadena alimentaria mediante explotaciones y mataderos clandestinos, sin control sanitario, y valiéndose de documentos falsificados.

El principal investigado gestionaba una explotación ilegal en Toledo junto con otros implicados. Transportaba ganado de explotaciones legales e ilegales hacia esta instalación, acabando en mataderos clandestinos donde eran sacrificados en condiciones insalubres.

La carne obtenida se distribuía por canales irregulares a restaurantes de comida asiática en Madrid.

La operación concluyó con 30 investigados y la intervención de animales y productos cárnicos. Fue coordinada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del SEPRONA de la Guardia Civil y Europol; así como de autoridades autonómicas y locales de Madrid y Castilla-La Mancha.

Operación ‘Saxum tubercum’:

En la provincia de Badajoz se detectó la manipulación fraudulenta de pruebas de tuberculosis bovina en una explotación ganadera. Al inspeccionarla, se localizaron medicamentos veterinarios y humanos sin control, así como prácticas destinadas a ocultar la enfermedad.

En esa misma provincia, también la Guardia Civil desarticuló un grupo familiar de seis personas dedicado a robar ganado ovino en la comarca, detectada al incrementarse el número de robos en explotaciones ganaderas. Ante la sospecha de que las ovejas sustraídas pudieran camuflarse en explotaciones cercanas, se intensificaron las inspecciones y controles en fincas anexas. Se recuperaron los animales sustraídos y se inmovilizaron 262 cabezas sin trazabilidad.

Operación ‘Antimicrobiano’:

Por irregularidades en la prescripción de recetas por parte de un veterinario de Córdoba y la posterior dispensación del medicamento en Córdoba y Ciudad Real. En la correspondiente inspección se corroboró la mala práctica en la dispensación de medicamentos veterinarios sujetos a receta. Fueron investigadas cuatro personas físicas y una jurídica por delitos contra la salud pública, intrusismo profesional y falsificación documental.

Además, en esa misma provincia, se investigó un comercio online ilegal de medicamentos veterinarios. Se localizó una nave clandestina con más de un centenar de productos ilícitos y más de mil medicamentos sin trazabilidad, destinados a envíos a nivel nacional. Fueron investigadas dos personas y una jurídica por delitos contra la salud pública e intrusismo profesional.

Operación ‘Cabiano’:

Con la colaboración de los organismos oficiales en Bélgica, se investigaron posibles irregularidades en la documentación para el transporte de caballos desde Bélgica hasta Cartagena (Murcia), los cuales iban a ser exportados a Libia y Líbano. La investigación constató que los caballos no constaban en sus registros, imputándose la falsedad documental a los autores.

Cooperación internacional y análisis de inteligencia

Gracias a la cooperación internacional y la coordinación entre diversos organismos nacionales del sector alimentario y ganadero se ha detectado nuevos modus operandi, identificado redes criminales vinculadas al transporte y comercio irregular de animales y se han reforzado las capacidades de respuesta frente a amenazas transfronterizas.

Durante estas investigaciones se han registrado 65 infracciones penales, siendo en su mayoría delitos de maltrato y abandono animal, y en menor medida relacionados con la salud pública por uso irregular de medicamentos veterinarios, intrusismo profesional, el destino de animales no aptos para consumo humano a la cadena alimenticia, la falsedad documental y la pertenencia a grupos criminales.

Por otro lado, de las 3.316 infracciones administrativas detectadas, el 81% han sido catalogadas como incumplimientos a la normativa de sanidad animal y epizootias, el 4% a la normativa sobre actividades clasificadas y el 3% a la normativa sobre animales de compañía, entre otras.

Estas investigaciones forman parte del enfoque “One health” de la Unión Europea y de la estrategia “De la granja a la mesa” de la Conformidad Europea (CE). Ha sido liderada por la Guardia Civil a través del SEPRONA, que coordina los esfuerzos de los Estados Miembros en la lucha contra las actividades ganaderas irregulares con dimensión transfronteriza.