Denuncia el colapso sanitario de esta comarca de Toledo y reclama soluciones «urgentes» para el Hospital

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha denunciado públicamente la grave situación sanitaria que atraviesa la comarca, calificándola de «insostenible y caótica», y ha reclamado a la Junta y al Sescam la adopción de medidas urgentes e inmediatas para garantizar «una atención sanitaria digna, segura y de calidad para los ciudadanos».

Gregorio ha señalado que Talavera padece desde hace años una falta estructural de profesionales sanitarios, tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

«Existe un déficit evidente de médicos en distintas especialidades hospitalarias, pero también una carencia muy preocupante de médicos de familia para cubrir bajas, vacaciones y guardias en los centros de salud», ha explicado.

A esta situación, ya de por sí complicada, el alcalde ha añadido una decisión reciente que está agravando aún más el problema. Desde hace aproximadamente una semana, pacientes del área sanitaria de Toledo, especialmente de zonas cercanas a Talavera, están siendo derivados a las urgencias e ingresados en el Hospital Nuestra Señora del Prado, incrementando de forma notable la presión asistencial.

Gregorio ha reivindicado que «el Hospital de Talavera no puede convertirse en la solución al colapso de otros hospitales cuando el nuestro ya se encuentra al límite».

En este sentido, ha recordado que el propio Sescam ha reconocido ingresos puntuales de tres pacientes en habitaciones diseñadas para dos, una situación que, según el alcalde, «nos devuelve años atrás y evidencia claramente la saturación del centro y la falta de espacio y medios».

Asimismo, el alcalde ha alertado de que sólo existe una UVI móvil para realizar los traslados interhospitalarios, lo que supone un riesgo añadido para la seguridad de los pacientes y una sobrecarga inasumible para los recursos disponibles.

Gregorio ha subrayado que el área sanitaria de Talavera atiende a una población similar a la de otras áreas de Castilla-La Mancha, pero lo hace con muchos menos profesionales y con únicamente 312 camas hospitalarias, «lo que hace inviable asumir más derivaciones sin un refuerzo previo de medios humanos y materiales».

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Talavera se solicita el refuerzo inmediato de profesionales sanitarios en el Hospital y en Atención Primaria, garantías de que no se realizarán nuevas derivaciones sin más recursos, la puesta en marcha de un plan específico para la comarca y un aumento de los medios para los traslados interhospitalarios.

El alcalde ha concluido señalando que esta situación «no es una cuestión política, sino un problema de seguridad del paciente, dignidad asistencial y respeto a los profesionales sanitarios». En este contexto, ha querido destacar que «los profesionales sanitarios de Talavera son grandes profesionales, pero no se les puede exigir más si no se les dota de los medios necesarios».

Además, ha insistido en que «como alcalde me preocupa mi ciudad y, muy especialmente, la salud de los talaveranos, porque la salud es lo más importante», y ha reiterado que el Ayuntamiento seguirá denunciando públicamente esta realidad hasta que se adopten soluciones reales y eficaces.